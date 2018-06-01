Форсайт флот в Санкт-Петербурге начал свою работу....

Что такое Форсайт флот? Впервые Форсайт флот бал проведен Агентством стратегических инициатив (АСИ) в 2012 году и был направлен на создание образа будущего. В 2016 году АСИ решило передать формат Форсайт флота как франшизу в регионы, был объявлен конкурс и 12 команд прошло отбор. Среди них оказалась и обьединенная команда Санкт-Петербурга и в 2017 году она провела свой первый Форсайт флот.

И вот сейчас, в первые числах июня во второй раз стартовал Форсайт флот в Санкт- Петербурге. Форсайт пройдет по маршруту Санкт-Петербург – Кижи - Санкт-Петербург. Для проведения сессий выбран формат «Рапида». Моде посвящена сессия «Санкт-Петербург – центр индустрии моды». Лидером трека является Константин Лукин, член Наблюдательного совета Санкт-Петербургского синдиката моды, руководитель Санкт-Петербургской недели моды. Модераторами выступили бизнес-тренеры Виктория Шарапова и Роман Боярков.

Константин Лукин отметил, что этот трек уникален тем, что ни в одном городе такого проекта нет. Цель трека объединить моду и швейную промышленность, так как одно без другого не может существовать. Мода не может быть креативной индустрией, она должна быть бизнесом.

Результатом работы модного трека должно стать:

- определение образа горожанина-пользователя;

- матрица данных;

- формы контрольно-надзорной деятельности;

- проектные инициативы/проекты.

Форсайт флот сам по себе является отправной точкой, на которой должны быть выработаны идеи и отобраны лучшие, чтоб по возвращении на большую землю было понятно с чем конкретно можно начинать работу по воплощению инициатив в жизнь.

В ходе дискуссий удалось пообщаться с участниками трека и вот какие проекты они представляют.

- Алексей Бекмансуров, Фонд креативной экономики. Фонд образован недавно по инициативе государства, призван поддерживать молодых предпринимателей в сфере креативных индустрий, поддержка будет финансовая и административная. Фонд не ограничен географией, сейчас разрабатывается форма подачи заявок молодыми предпринимателями. В Фонд можно будет приходить как с идеей, так и с mvp. В ближайшие пару месяцев будет объявлен первый конкурс заявок.

- Валерия Клименко, проект Paramoda. Представляет волонтерский центр ДГТУ «Ростов», который направлен на социальное волонтерство. Центр помогает людям с ограниченными возможностями здоровья. Валерия планирует создавать коллекции для таких людей, а также предложить им рабочие места на швейных предприятиях. Фонд «От сердца к сердцу» в Ростове-на-Дону планирует поддержать проект.

- Дмитрий Тимуршин, руководитель агентства проектов https://www.freedomteam.pro, где есть и fashion-проекты. Занимается как продвижением российских дизайнеров так и технологическими разработками в сфере моды.

Следите за материалами, скоро узнаете об итогах и проекта-лидерах.