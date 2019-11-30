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Артем Кузелев

Сара Бертон получит награду British Fashion Council

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  • 30 Ноября 201911:58
Сюжеты: Alexander McQueen

Британской модный совет наградит креативного директора Alexander McQueen в номинации «Пионер моды».

Второго декабря в лондонском Альберт-холле состоится торжественная церемония вручения наград Британского Совета моды. Известно, что в номинации, учрежденной в прошлом году, «Пионер моды» будет награждена Сара Бертон. Члены организации решили отметить вклад креативного директора Alexander McQueen в развитие современной моды. Главный исполнительный директор British Fashion Council Кэролайн Раш отметила: «Подход Сары к шоу и ее внимание к британским производителям сделало ее одним из самых уважаемых дизайнеров нашего времени. Стоит особенно отметить ее особенное видение и работу с будущим поколением модной индустрии».

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