Сара Бертон получит награду British Fashion Council

Британской модный совет наградит креативного директора Alexander McQueen в номинации «Пионер моды».

Второго декабря в лондонском Альберт-холле состоится торжественная церемония вручения наград Британского Совета моды. Известно, что в номинации, учрежденной в прошлом году, «Пионер моды» будет награждена Сара Бертон. Члены организации решили отметить вклад креативного директора Alexander McQueen в развитие современной моды. Главный исполнительный директор British Fashion Council Кэролайн Раш отметила: «Подход Сары к шоу и ее внимание к британским производителям сделало ее одним из самых уважаемых дизайнеров нашего времени. Стоит особенно отметить ее особенное видение и работу с будущим поколением модной индустрии».