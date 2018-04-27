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Артем Кузелев

Сара Джессика Паркер расширяет свою марку

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  • 27 Апреля 201812:14
Сюжеты: Sarah Jessica Parker

Американская актриса и дизайнер объявила, что готовит к запуску собственную свадебную линию.

В скором времени Сара Джессика Паркер запустит собственную линию готовой свадебной одежды SJP Sarah Jessica Parker Bridal. Образы будет разрабатываться при участии специалистов оналйн-ретейлера Gilt. Дебютную коллекцию составят десять классических нарядов, включая платья, боди, юбки и комбинезоны. Цветовая палитра останется традиционной, хотя Паркер и оживит ее кремовым, серым и синим оттенками. К нарядам можно будет подобрать стильную обувь из 15 эксклюзивных моделей от бренда Sarah Jessica Parker.

Ценовой диапазон на модели свадебной коллекции: от 295 до 2395 долларов.

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