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Артем Кузелев

Сара Грейс Валлерстедт в каверстори Dazed. Осень, 2017

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  • 19 Августа 201708:48

Юная американская модель стала главной героиней одной из обложек осеннего номера журнала Dazed.

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  • Dazed. Осень, 2017

В свои 18 лет Сара Грейс Валлерстедт успела поработать на подиуме для ведущих модных марок, а также становилась героиней рекламных кампаний Prada и Proenza Schouler. Сегодня девушка много снимается в коммерческих проектах и для глянца по всему миру. Одна из каверстори осеннего номера британского журнала Dazed также была отдана ей. Снимал Сару фотограф Джек Дэвидсон, а стилизовал фотосессию арт-директор издания Робби Спенсер.

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