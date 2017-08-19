Сара Грейс Валлерстедт в каверстори Dazed. Осень, 2017

Юная американская модель стала главной героиней одной из обложек осеннего номера журнала Dazed.

1 / 15 Dazed. Осень, 2017





























В свои 18 лет Сара Грейс Валлерстедт успела поработать на подиуме для ведущих модных марок, а также становилась героиней рекламных кампаний Prada и Proenza Schouler. Сегодня девушка много снимается в коммерческих проектах и для глянца по всему миру. Одна из каверстори осеннего номера британского журнала Dazed также была отдана ей. Снимал Сару фотограф Джек Дэвидсон, а стилизовал фотосессию арт-директор издания Робби Спенсер.