Саша Пивоварова – лицо Christian Dior. Весна-лето, 2018

Российская супермодель стала главной героиней новой рекламной кампании парижского дома моды.
Французский дом Christian Dior опубликовал кадры рекламной кампании будущего сезона. Честь представлять весенне-летнюю коллекцию этого года выпала Саше Пивоваровой. Российская супермодель стала главной героиней новой фотосессии, за создание которой отвечал легендарный Патрик Демаршелье.
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