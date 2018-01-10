Саша Пивоварова – лицо Christian Dior. Весна-лето, 2018

Российская супермодель стала главной героиней новой рекламной кампании парижского дома моды.

1 / 10 Christian Dior. Весна-лето, 2018



















Французский дом Christian Dior опубликовал кадры рекламной кампании будущего сезона. Честь представлять весенне-летнюю коллекцию этого года выпала Саше Пивоваровой. Российская супермодель стала главной героиней новой фотосессии, за создание которой отвечал легендарный Патрик Демаршелье.