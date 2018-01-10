Вход
ADV
Интересно
Саша Пивоварова (39)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Саша Пивоварова – лицо Christian Dior. Весна-лето, 2018

  • 417
  • 0
  • 10 Января 201814:33
Сюжеты: Саша Пивоварова, Dior, Весна-лето 2018

Российская супермодель стала главной героиней новой рекламной кампании парижского дома моды.

1 / 10
  • Christian Dior. Весна-лето, 2018

Французский дом Christian Dior опубликовал кадры рекламной кампании будущего сезона. Честь представлять весенне-летнюю коллекцию этого года выпала Саше Пивоваровой. Российская супермодель стала главной героиней новой фотосессии, за создание которой отвечал легендарный Патрик Демаршелье.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru