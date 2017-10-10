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Сати Казанова отпраздновала день рождения в итальянском стиле

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  • 10 Октября 201712:40
На днях Сати Казанова выходит замуж. И в свой День рождения она решила подготовиться к роли итальянской жены, собрав свою семью, прилетевшую из Кабардино-Балкарии и близких друзей в итальянском ресторане La Provincia.
Этот вечер действительно прошел в лучших итальянских традициях: соблюденный красно-зеленый дресс-код, цветочные композиции, гастрономия и сюрпризы.
Угощала гостей Сати самыми любимыми итальянскими блюдами: будучи вегетарианкой, она смогла найти в итальянской кухне много решений для стола.
Спустя час после начала ужина, на сцену ресторана ворвался мужчина с букетом и песней "Спасибо тебе". Уже после первого куплета стало ясно,- это жених Сати - Стефано Тиоццо, прилетевший неожиданно для Сати в Москву!
В этот вечер Сати приехали поздравить Екатерина Одинцова, владелица ювелирного дома Дарья Петра, коллеги Митя Фомин, Ирина Тонева, Брендон Стоун, Марина Мисбах.
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