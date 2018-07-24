Save My Bag представил новый принт в коллекции PRE-FALL 2018
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24 Июля 201813:31
В коллекции PRE-FALL представлен новый принт – хищная флора Sauvage. Сумки линий Miss и Princess, классические городские рюкзаки и косметички украшает изящный леопард, затаившийся в зарослях тропических цветов.
Save My Bag предлагает встречать осень яркими красками и покорять новые модные горизонты. Модели с хищным принтом – для девушек с характером. С такой сумочкой или рюкзаком вас точно заметят в толпе, какой бы оказалась будущая осень – энергичной золотой или мечтательной в приглушенных тонах.
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