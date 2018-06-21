Итальянский бренд Save My Bag выпустил капсулу сумок-переносок для маленьких собак
80
0
21 Июня 201814:31
Теперь у бренда есть не только красивые, устойчивые к капризам погоды и ритмам городских будней сумки, но и новая мини-коллекция Pet-à-Porter для комфорта и защиты ваших четвероногих друзей.
Save My Bag для собак поможет больше времени проводить с любимым питомцем; ему будет удобно во время длительных прогулок и поездок, благодаря мягкому материалу – инновационной ткани с лайкрой и продуманной эргономичной конструкции. Сумка застегивается на застежку-молнию и имеет отверстие для удобной посадки собаки и обзора окружающего мира. А хозяева при этом могут не беспокоится за внешний вид переноски и собственный комфорт – сумка легко моется, «легка на подъем», снабжена удобными ручками и дополнительным регулируемым ремнем.
Коллекция представлена в трех цветах: деним (Balena), светлый пудровый с фантазийным принтом (Tattoo Cipria), мультиколор (Bouclè) и двух размерах – small и medium.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.