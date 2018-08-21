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Зубарева Екатерина Викторовна

Save! Rock! Climb! Save My Bag представляет коллекцию осень-зима 18/19.

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  • 21 Августа 201818:51
Покоряй новые модные вершины и сохраняй свой собственный стиль; Save My Bag дает простор воображению и возможности экспериментов с цветом и формой. Лукбук FW18/19 выполнен в провокационном экстремальном стиле; даже поход на скалодром не повод оставить дома любимый аксессуар. Ярко, динамично, модно – что еще можно сказать о коллекции, где цвет и рисунок переворачивают представление о модных тенденциях осени и зимы. Save My Bag не желают расставаться с летом и переносят все его краски, всю энергетику ярких принтов в коллекцию наступающего холодного сезона. Основные акценты - скругленные формы сумок, принты-картины, хэштеги #SMB на рюкзаках-торбах и дорожных сумках, этническая графика, имитация рогожки и много новых аксессуаров, в числе которых, например, сандалии и крышки для смартфонов. Самый большой выбор в дебютной линейке Princess, также обновился ассортимент линий сумок Principe, рюкзаков Cloud и всех вариаций базовых сумок Miss.
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