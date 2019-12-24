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Элиза М

Sayonara Boy теперь на Lamoda

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  • 24 Декабря 201921:48

Крупнейший онлайн-ритейлер Lamoda и модный бренд хип-хоп музыканта Элджея Sayonara Boy официально стали партнерамиПервая коллекция появится на сайте 24 декабря 2019 года. 

 

На онлайн-платформе можно будет найти ключевые модели коллекции: рубахи-кители, брюки карго и чиносы, двусторонние пуховики, худи и свитшоты, футболки со швами наружу и отрезанными рукавами, вязаные шапки. Главные цвета — черный, фиолетовый и графитовый, а все модели — оверсайз.

 

«SayonaraBoy— это крутая история про столкновение музыки и моды. Мы рады запустить наLamodaдебютную коллекцию Элджея и внести свой вклад в развитие молодежной культуры и стиля. Мы всегда с удовольствием поддерживаем локальные бренды и молодых дизайнеров, особенно, если за ними стоит вдохновляющая история», – говорит коммерческий директор LamodaАлександра Артюшкина.

 

Sayonara Boy– это стилистические эксперименты Элджея, поиск формы и пропорций. Дизайн коллекции сочетает в себе элементы хип-хоп культуры и милитари, а также отсылки к стилистике аниме: шрифты-иероглифы, фиолетовый восход и зашифрованные цифры 143, которые набиты у Элджея на солнечном сплетении и посвящены семье.

 

Коллекцию можно найти по ссылке:

https://www.lamoda.ru/b/30043/brand-sayonaraboy/

 

Lamoda

Lamoda запустилась в 2011 году. Сейчас это крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа для продажи товаров в сегменте fashionи lifestyle. Задача компании –создавать удобные и технологичные сервисы, объяснять модные тенденции и показывать, как их адаптировать к повседневной жизни. С 2014 года Lamodaвходит в состав Global Fashion Group.

 

 

Элджей

Самый закрытый хип-хоп исполнитель не дает интервью, зато делает музыку и шоу, которые взрывают чарты и залы. Eму подражают подростки и взрослые. Sayonara boy– новый этап в жизни Элджея. В его детстве не было Supreme, но были секонды, ножницы и желание отличаться от остальных. Успех в музыке позволил ему сформулировать и реализовать свои идеи – так получилась полноценная и самобытная коллекция одежды. 

 

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