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Артем Кузелев

Сайт Harper’s Bazaar станет платным

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  • 08 Февраля 201921:52
Сюжеты: Harper's Bazaar

Американская версия легендарного издания о моде сделает часть контента доступной только по платной подписке.

Редакция американского сайта Harper’s Bazaar объявила о введении формата платной подписки. С этого года часть контента на ресурсе будет доступна не для всех. Первым эксклюзивным разделом станет рубрика, посвященная свадебной моде: подписка на материалы составит 5 долларов. Кроме того, редакция пообещала формат премиум-подписки, оформив которую, пользователи будут иметь доступ к специальной рассылке, видео, а также партнерским скидкам. Эта опция обойдется читателям в 90 долларов за 12 недель.

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