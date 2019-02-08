Сайт Harper’s Bazaar станет платным

Американская версия легендарного издания о моде сделает часть контента доступной только по платной подписке.

Редакция американского сайта Harper’s Bazaar объявила о введении формата платной подписки. С этого года часть контента на ресурсе будет доступна не для всех. Первым эксклюзивным разделом станет рубрика, посвященная свадебной моде: подписка на материалы составит 5 долларов. Кроме того, редакция пообещала формат премиум-подписки, оформив которую, пользователи будут иметь доступ к специальной рассылке, видео, а также партнерским скидкам. Эта опция обойдется читателям в 90 долларов за 12 недель.