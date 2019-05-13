Сайт Lyst назвал самую популярную вещь сезона

На этот раз в рейтинге маркам Nike и Adidas пришлось уступить пальму первенства.

Онлайн-платформа Lyst опубликовала очередной рейтинг, составленный на основе пользовательских запросов в поисковиках. На этот раз список самых популярных вещей возглавили кеды из кожи на толстой подошве от марки Alexander McQueen. На втором месте расположился ободок Prada с декоративными шипами, на третьем миниатюрная сумка Le Chiquito от бренда Jacquemus.

Также в рейтинг вошли ремень с золотистым логотипом Gucci, меховая куртка от Sandy Liang и легендарная сумка Baguette от дома Fendi.