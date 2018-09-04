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Артем Кузелев

Сайт Net-a-Porter поддержит молодых дизайнеров

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  • 04 Сентября 201809:20

Крупная онлайн-платформа запускает программу курирования начинающих дизайнеров и их марок.

Один из самых крупных онлайн-ретейлеров Net-a-Porter объявил о запуске программы, получившей название Vanguard. Суть инициативы в поддержке молодых дизайнеров и помощь в раскрутке и построении бизнеса. Каждый сезон проектная команда будет выбирать четыре бренда, с руководителями которых будет работать. Участники программы узнают, как сотрудничать с байерами, позиционировать себя в социальных медиа, хитрости маркетинга и рекламы и другие бизнес-секреты.

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