Сайт Net-a-Porter поддержит молодых дизайнеров

Крупная онлайн-платформа запускает программу курирования начинающих дизайнеров и их марок.

Один из самых крупных онлайн-ретейлеров Net-a-Porter объявил о запуске программы, получившей название Vanguard. Суть инициативы в поддержке молодых дизайнеров и помощь в раскрутке и построении бизнеса. Каждый сезон проектная команда будет выбирать четыре бренда, с руководителями которых будет работать. Участники программы узнают, как сотрудничать с байерами, позиционировать себя в социальных медиа, хитрости маркетинга и рекламы и другие бизнес-секреты.