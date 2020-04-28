Сайт Nylon перезапущен после ребрендинга

Компания Bustle Digital Group, владеющая изданием Nylon, провела ребрендинг и перезапустила журнал в новом формате.

Недавно был представлен обновленный сайт Nylon и первый онлайн-номер, на обложке которого появилась актриса Майя Хоук. Главный редактор Алисса Винган Кляйн отметила, что источником вдохновения для редакции послужила эпоха 1990-х и ранние номера Nylon. Кроме того, в редакции обещают, что осенью 2021 года будет представлена и бумажная версия, релиз которой был отложен из-за пандемии коронавируса.