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Артем Кузелев

Сайт Nylon перезапущен после ребрендинга

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  • 28 Апреля 202017:35

Компания Bustle Digital Group, владеющая изданием Nylon, провела ребрендинг и перезапустила журнал в новом формате.

Недавно был представлен обновленный сайт Nylon и первый онлайн-номер, на обложке которого появилась актриса Майя Хоук. Главный редактор Алисса Винган Кляйн отметила, что источником вдохновения для редакции послужила эпоха 1990-х и ранние номера Nylon. Кроме того, в редакции обещают, что осенью 2021 года будет представлена и бумажная версия, релиз которой был отложен из-за пандемии коронавируса.

 
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