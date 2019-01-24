Сайт Vogue станет платным

Уже в этом году официальные сайты изданий Vogue, GQ и Glamour станут доступными только по подписке.

Издательский дом Conde Nast объявил о переходе на новую бизнес-модель. С этого года онлайн-версии ряда изданий холдинга будут доступны только по подписке. При этом каждый из брендов будет самостоятельно определять долю платного контента. Такой формат был заимствован из практики компании New York Media, которой принадлежат такие крупные издания, как NYMag.com и The Cut.