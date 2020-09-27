Сайт Vogue.com возглавила Чиома Ннади

Не проработав и года в июне сайт Vogue.com покинул главред Стюарт Эммрич. По слухам, одна из причин расставания с Эммричем стало отсутствие у него опыта в диджитале.

На днях Анна Винтур объявила имя нового главного редактора: Vogue.com возглавила Чиома Ннади, которая имеет большой опыт работы с цифровым контентом и ранее возглавляла отдел новостей Vogue. Представляя нового главного редактора, Винтур сказала: «Здесь, в Vogue, мы все знаем Чиому. Знаем ее как прекрасного автора, редактора и коллегу, которая всегда поддержит. Мы также знаем ее как того, кто понимает моду на интуитивном уровне и вдобавок обожает открывать что-то новое. Что еще лучше, она смотрит вперед и понимает, что Vogue должен охватить новую аудиторию, причем сделать это по-новому. Чиома уважает прошлое, но не привязана к старым традициям. Она выдающийся редактор, и я счастлива, что она поведет нас вперед».