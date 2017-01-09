Schiaparelli примет участие в Неделе Haute couture

Легендарный дом моды получил официальный кутюрный статус.

Французское министерство промышленности и Федерация кутюрных брендов официально наградило дом Schiaparelli престижным статусом. Теперь марка перестанет быть гостем Недели Haute Couture, кем являлась после перезапуска в 2014 году. Новый креативный директор легендарного дома, который отмечает в этом году свое 90-летие, Бертран Гийон не раз заслуживал похвалы от критиков и редакторов ведущих журналов. Международный редактор Vogue Сьюзи Менкес даже назвала дизайнера человеком, который по праву занял свое место и возможность реанимировать бренд.