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Артем Кузелев

Schiaparelli примет участие в Неделе Haute couture

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  • 09 Января 201711:53
Сюжеты: Schiaparelli, Неделя моды в Париже

Легендарный дом моды получил официальный кутюрный статус.

Французское министерство промышленности и Федерация кутюрных брендов официально наградило дом Schiaparelli престижным статусом. Теперь марка перестанет быть гостем Недели Haute Couture, кем являлась после перезапуска в 2014 году. Новый креативный директор легендарного дома, который отмечает в этом году свое 90-летие, Бертран Гийон не раз заслуживал похвалы от критиков и редакторов ведущих журналов. Международный редактор Vogue Сьюзи Менкес даже назвала дизайнера человеком, который по праву занял свое место и возможность реанимировать бренд.

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