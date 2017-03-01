Сделайте ее 8 марта особенным вместе с Dove

В преддверии главного женского праздника бренд Dove традиционно вдохновляет на нежные поступки и красивые слова. За две недели до 8-го марта, специально для тех, кто хочет сделать по-настоящему особенный подарок, бренд открыл первое в России реальное пространство бренда - Dove Beauty Corner.

8 марта – это праздник весны и женской красоты. Именно в этот день каждой хочется получить особенный знак внимания. Dove предлагает подарок, который поможет подчеркнуть уникальность той, которую хочется окружить теплом и заботой в этот день.

25 февраля в ТЦ Европейский открылся Dove Beauty Corner- первое в России реальное пространство бренда, в котором можно не только выбрать подарок на 8 марта, но и сделать его особенным. Каждый желающий при покупке любых средств Dove* сможет оставить на кусочке мыла свое личное послание – сделать гравировку. Ваше «кодовое слово», секретное имя или милый комплимент – только Вы знаете, что может сделать ее 8 марта особенным. В зоне Dove Beauty Corner будет также установлена оригинально оформленная фотозона, на фоне которой Вы можете сделать памятную фотографию и запечатлеть этот особый момент. Beauty Corner будет работать до 8 марта включительно. Поэтому уже сейчас стоит подумать над посланием, а также запланировать поход за особенным подарком.

Для тех, у кого все же не будет возможности сделать персональный подарок, Dove предлагает особую коллекцию подарочных наборов, каждый из которых призван окружить женщин заботой и вниманием.