Вход
ADV



Интересно
LVMH (94)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Сделка между LVMH и Tiffany & Co. стала дешевле более чем на 400 миллионов долларов

  • 99
  • 0
  • 30 Октября 202017:17
Сюжеты: LVMH, Tiffany

Люксовому гиганту и ювелирному дому удалось прийти к мирному соглашению, сократив стоимость предстоящей сделки.

По всей видимости, крупнейшей в истории модной индустрии сделке все-таки быть. Французский люксовый конгломерат LVMH и американский ювелирный дом Tiffany & Co. смогли договориться о снижении стоимости сделки по покупке второго первым. Стороны сбили первоначальную цену в 16,2 млрд долларов на 425 млн. Отмечается, что решение было принято с учетом интересов обеих компаний и избавило их от продолжения уже начавшихся судебных разбирательств.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru