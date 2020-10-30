Сделка между LVMH и Tiffany & Co. стала дешевле более чем на 400 миллионов долларов

Люксовому гиганту и ювелирному дому удалось прийти к мирному соглашению, сократив стоимость предстоящей сделки.

По всей видимости, крупнейшей в истории модной индустрии сделке все-таки быть. Французский люксовый конгломерат LVMH и американский ювелирный дом Tiffany & Co. смогли договориться о снижении стоимости сделки по покупке второго первым. Стороны сбили первоначальную цену в 16,2 млрд долларов на 425 млн. Отмечается, что решение было принято с учетом интересов обеих компаний и избавило их от продолжения уже начавшихся судебных разбирательств.