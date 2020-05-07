Сделку о покупке марки Victoria's Secret отложили

Решения материнской компании, принятые из-за пандемии, отменили сделку L Brands и Sycamore Partners.

Ранее сообщалось, что компания L Brands, владеющая брендом Victoria's Secret, достигла соглашения с фондом Sycamore Partners по покупке-продаже бельевой марки. Согласно обнародованной информации, Sycamore Partners должны были выкупить долю в 55% в американской компании за 525 миллионов долларов. Однако на этой неделе стало известно, что действия, предпринятые L Brands в качестве антикризисных мер в условиях пандемии, не устраивают будущего владельца. В итоге обе стороны обратились со встречными исками в суд, который отменил сделку. Теперь будущее Victoria's Secret снова под вопросом.