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Victoria’s Secret (169)
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Артем Кузелев

Сделку о покупке марки Victoria's Secret отложили

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  • 07 Мая 202017:27
Сюжеты: Victoria’s Secret

Решения материнской компании, принятые из-за пандемии, отменили сделку L Brands и Sycamore Partners.

Ранее сообщалось, что компания  L Brands, владеющая брендом Victoria's Secret, достигла соглашения с фондом Sycamore Partners по покупке-продаже бельевой марки. Согласно обнародованной информации, Sycamore Partners должны были выкупить долю в 55% в американской компании за 525 миллионов долларов. Однако на этой неделе стало известно, что действия, предпринятые L Brands в качестве антикризисных мер в условиях пандемии, не устраивают будущего владельца. В итоге обе стороны обратились со встречными исками в суд, который отменил сделку. Теперь будущее Victoria's Secret снова под вопросом.

 
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