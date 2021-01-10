Вход
ADV



Интересно
Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (292)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Себастьян Жондо написал книгу о Карле Лагерфельде

  • 76
  • 0
  • 10 Января 202111:07
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

В конце месяца в свет выйдет еще одна книга, посвященная Карлу Лагерфельду. На этот раз свою историю о дизайнере расскажет его бывший телохранитель и ассистент.

Себастьян Жондо написал книгу о Карле Лагерфельде. Над воспоминаниями «Как дела, дорогой Карл?» бывшему телохранителю и ассистенту дизайнера помогала французская журналистка Виржини Музат, известная по работам для журналов Vanity Fair France и Le Figaro. В своем Instagram-аккаунте она написала, что книгу можно назвать «историей борьбы, любви, восхищения и стойкости». В продаже издание появится 27 января 2021 года.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru