В конце месяца в свет выйдет еще одна книга, посвященная Карлу Лагерфельду. На этот раз свою историю о дизайнере расскажет его бывший телохранитель и ассистент.

Себастьян Жондо написал книгу о Карле Лагерфельде. Над воспоминаниями «Как дела, дорогой Карл?» бывшему телохранителю и ассистенту дизайнера помогала французская журналистка Виржини Музат, известная по работам для журналов Vanity Fair France и Le Figaro. В своем Instagram-аккаунте она написала, что книгу можно назвать «историей борьбы, любви, восхищения и стойкости». В продаже издание появится 27 января 2021 года.