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Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (277)
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Артем Кузелев

Себастьян Жондо стал лицом марки Karl Lagerfeld

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  • 07 Июня 201911:59
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Бывший телохранитель и личный ассистент Карла Лагерфельда вновь назначен амбассадором бренда.

Более 20 лет Себастьян Жондо был телохранителем и личным ассистентом Карла Лагерфельда. Он также неоднократно принимал участие в показах возглавляемых дизайнером марок и снимался в рекламных кампаниях. На днях руководство бренда Karl Lagerfeld объявило, что и на этот раз мужскую коллекцию будет представлять Жондо. Презентация моделей сезона весна-лето 2020 состоится 13 июня в рамках выставки Pitti Uomo, а следом выйдет и рекламная кампания коллекции.

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