Себастьян Жондо стал лицом марки Karl Lagerfeld

Бывший телохранитель и личный ассистент Карла Лагерфельда вновь назначен амбассадором бренда.

Более 20 лет Себастьян Жондо был телохранителем и личным ассистентом Карла Лагерфельда. Он также неоднократно принимал участие в показах возглавляемых дизайнером марок и снимался в рекламных кампаниях. На днях руководство бренда Karl Lagerfeld объявило, что и на этот раз мужскую коллекцию будет представлять Жондо. Презентация моделей сезона весна-лето 2020 состоится 13 июня в рамках выставки Pitti Uomo, а следом выйдет и рекламная кампания коллекции.