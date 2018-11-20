Секреты динамичных фото на iPhone

Не секрет, что почти все, что окружает нас в повседневной жизни связано с движением. Люди, машины, растения и животные – все они динамичны в условиях мегаполиса! Поэтому при фотосъемке окружающего нас мира, мы сталкиваемся с определенными особенностями данного жанра съемки, в котором присутствует необходимостью поймать момент и передать на снимке движение. Динамичные фотографии отражают реальный мир, который постоянно меняется во времени. Живые фотографии позволят с точностью передать все эмоции и настроение момента, который происходит здесь и сейчас.

Константин Чалабов (@chalabov) – профессиональный фотограф и тренер по мобильной фотографии. За его плечами более семи лет съёмок для крупнейшего агентства России «РИА Новости». Также Константин сотрудничал с такими изданиями, как Forbes, The New York Times, Agence France-Presse, Gettyimages, «Рейтерс», «ИТАР-ТАСС», «Русский репортёр», «Вокруг света», «Такие дела», GEO. Его профессиональный опыт дополняет карьера спортивного фотографа. Константин является официальным фотографом олимпиад в Сочи и Рио-да-Жанейро, чемпионатов мира по футболу, биатлону, хоккею и водным видам спорта.

В своих работах Константин активно использует технику мобильной фотосъемки, в чем ему особенно помогает iPhone. «Невероятная лёгкость фотографирования. Простой и удобный интерфейс, который любой человек может быстро освоить и сразу начать снимать», - именно эти преимущества в работе с iPhone отмечает Константин.

Чтобы сохранить непревзойденную четкость при съемке динамичных объектов, необходимо обладать определенными навыками данного жанра фотографии. Советы опытного профессионала, Константина Чалабова, помогут в совершенствовании вашего мастерства.

Программа лекции:

1. Тренажёр по развитию воображения

2. Сильный герой

3. Пиковые фазы

4. Пулемёт vs винтовка

5. План А. План Б. План В.