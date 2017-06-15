Секреты дизайнерских домов перед неделей моды в Париже

Осталось чуть меньше месяца до грандиозного события в мире высокой моды, а именно до начала недели моды в Париже, которая пройдет со 2 по 6 июля. Как обычно бывает с такими показами, перед их проведением в интернет попадают подробности, про которые хочется рассказать.

Париж знаковое место, ведь именно здесь большую часть своей "творческой жизни" провела несравненная Коко Шанель, ставшая впоследствии настоящей иконой. По просочившейся в сеть информации, несколько дизайнерских домов хотят сделать центром своих коллекций украшений, материалы, которые так любила мадам Шанель. Если вы помните (а может кто-то и не знает этого факта), то самой любимой основой для изготовления бижутерии у нее были жемчуг и натуральное дерево. Существует версия, согласно которой данные материалы были разделены между дизайнерами, чтобы они не пересекались, кому, что досталось пока неизвестно.

Давайте подробнее остановимся на дереве, что мы про него знаем? Это мягкий и очень пластичный материал, которому можно придать практически любую форму. В настоящее время не так много именитых дизайнеров в своих коллекциях имеют изделия, в основе которых лежит древесина, куда проще найти деревянные бусы или браслеты от отечественных мастеров. И кажется, именно на недели высокой моды в Париже в 2017 году будет исправлено это недоразумение.

Вы только подумайте, из какого еще натурального материала можно с легкостью изготовить элементы в форме колечек, квадратов, ромбов, да дереву можно придать практически любую форму. Скорее всего, такого многообразия форм вы больше не встретите, это первая причина, почему стоит обратить своё внимание на дерево. Во-вторых, древесина материал пористый и поэтому очень легкий, даже если вы будете носить крупные или объемные украшения, то не почувствуете их вес, как это случилось бы с натуральным камнем. Ну а третьей причиной можно назвать потрясающий аромат, которым обладают все изделия, в случае с древесиной нельзя поставить рядом ни один другой материал, просто не с чем сравнивать.

Если в вашем гардеробе еще не нашлось место такому аксессуару, то рекомендуем обязательно следить за неделей высокой моды в Париже, скорее всего, мы сможем увидеть что-то очень необычное и завораживающее.