Секреты горного туризма: как сделать отдых запоминающимся?

Лето – пора новых открытий и свежих идей, время смелых решений и дерзких авантюр. Каждый из нас в теплые солнечные деньки начинает понемногу мечтать о дальних странах и сказочных путешествиях, душа тянется к приключениям и новым эмоциям. Если и вас влечёт за пределы города, то время отправляться в путь! Всемирно известный бренд The North Face представляет ряд советов о том, как организовать незабываемый отдых в горах.

Отпуск на морском курорте вам наскучил? Любите активности и ищите ярких впечатлений? Хотите принципиально нового досуга, а бюджет не позволяет улететь на другой конец планеты? Выход есть – горный туризм! Рафтинг, скалолазание, экологические экспедиции всё это включает в себя данный вид спорта.

Путешествие по горной местности – прекрасная возможность увидеть самые красивые и тайные уголки природы, провести время в компании близких друзей и проверить свой характер на прочность.

Очевидно, что горные походы производятся на значительных высотах над уровнем моря, что накладывает довольно большую нагрузку на все группы мышц. Перевалы и склоны, ледяные горные реки и лесные жители могут усложнить ваше путешествие, поэтому, чтобы отпуск прошёл на «ура», необходимо заранее подготовиться к любым трудностям.

Для легкого маршрута начинающему туристу понадобится минимумальное снаряжения: специальные одежда и обувь, непромокаемая куртка, палатка и спальник.

1.«Униформа» туриста. Для эффективного покорения гор стоит подобрать комфортный и удобный спортивный костюм, отдавая предпочтение качественным и проверенным брендам. Компания The North Face за более чем пятидесятилетнее существование на рынке успела обзавестись по истине культовым статусом, а её изделия стали настоящим эталоном качества и стиля как на вершине Эвереста, так и на улицах каменных джунглей. Собираясь в поход, эксперты бренда советуют обратить внимание на спортивные штаны Kilowatt и поло Zip Tee. Бесшовный беговой топ с молнией является абсолютно воздухопроницаемым и способствует эффективной терморегуляции тела, а износостойкие тренировочные брюки с шарнирными коленями выдержат даже самые сложные восхождения и подарят незаменимый комфорт в течение всего дня.

2.Обувь. Пожалуй, самая важная часть экипировки любого путешественника, на которой никак нельзя сэкономить. Для горных походов идеально подойдет специализированная обувь для пешего туризма, которая не только устойчива и водонепронецаема, но и оснащена хорошей системой вентиляции. Кроссовки Fastpack III Mid Gtx от бренда The North Face оборудованы защитной накладкой на носок и каблук, а также специальной возвращающей энергию системой межподошвы FastFoam.

3.Верхняя одежда. К сожалению, никогда нельзя угадать заранее, какие сюрпризы приготовит нам погода в нашем путешествие, поэтому мы должны быть готовы к любым её капризам. Горная куртка 1990 The North Face сделана из 100% ветрозащитной и непромокаемой ткани. С такой защитой никакие природные преграды не смогут встать у вас на пути!

Не бойтесь открывать для себя новые горизонты. Рискуйте и пробуйте, берите от каждого дня максимум. Пусть каждое путешествие дарит вам океан полезного опыта и позитивных эмоций, заряжает и мотивирует на новые открытия на год вперед. Время путешествий наступает уже сейчас, отправляйтесь навстречу своим мечтам!