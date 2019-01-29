Секреты успешных фотографий на iPhone

2019 год московская Академия re:Store начала с лекции профессионального фотографа и контентмейкера, блогера Анастасии Галанцевой (@nastyagalax). В формате живого общения и наглядных примеров обработки «здесь и сейчас» она разобрала возможности камеры, показала, как и с какими приложениями работает, на что важно обращать внимание при съёмке.

Первый секрет успешных снимков Анастасии – камера iPhone. Она позволяет фиксировать фокус, выстраивать необходимую экспозицию, имеет портретный режим, режим HDR и несколько форматов изображения. С такой камерой любой может профессионально фотографировать, главное – желание, практика и упорство.

Второй секрет – постановка кадра. Спикер выделяет три важные составляющие: работа с перспективой, позирование и flatlay. Для Анастасии важно, чтобы фотография жила и рассказывала свою отдельную историю.

И, наконец, третий – это обработка. Для этого существует масса приложений. Любимый ТОП-3 Анастасии – Lightroom, Snapseed, Facetune. Они и являются основой в её работе: сделать объект ярче, точечно откорректировать, поправить лицо, «сгладить», детализировать и прочее. Также есть и другие приложения. Например, VSCO лучше использовать для выстраивания перспективы, Photoshopfix– для работы с объектами, Unfold– для создания коллажей с фото и видео одновременно. Если нужно добавить снег, солнце, лучи Анастасия рекомендует использовать LD, создать популярный сегодня эффект потёртости – Tezza, расположить текст – Phonto.

Анастасия предпочитает телефон ноутбуку: «Я всегда на ходу, а телефон под рукой, поэтому работать я могу постоянно и быстро». Как правило, для обработки одного фото ей необходимо 5 приложений. В кадре чаще всего она сама. Это удаётся легко: на помощь приходит «человек-штатив», которому нужно лишь стать в запланированное место и нажать кнопку, потому что Настя продумывает кадр «от и до», задаёт необходимые настройки и выбирает место лично.

Сегодня блогер работает с брендами Pinko, H&M, YSL, Armanibeauty, MiniCooper, Chandon и другими. Главные советы новичкам – снимать при дневном свете и правильно выстраивать перспективу.