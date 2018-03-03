Секреты видеосъемки на iPhone

В онлайн изданиях можно найти много информации о приложениях, помогающих без лишних усилий обрабатывать и создавать качественное видео для социальных сетей. Конечно же, можно самому научиться ими пользоваться, скачав их в App Store. Или узнать необходимую информацию из уже снятых и выложенных лекций на канале Академия re:Store в Youtube. Однако, посетив открытую лекцию Академии re:Store можно значительно сократить время на знакомство с нюансами работы в приложениях, добавить в свою копилку новые и задать спикеру все интересующие вопросы.

Максим Епифанов (@pifanv) не только блогер, активно развивающий свой аккаунт в Instagram, но и студент, изучающий журналистику. Он работал вместе с известными московским блогерами malyar, holod_holod и ktsarskya, а также сотрудничал с несколькими крупными брендами.

Снимая интересные моменты из жизни, всегда хочется что-то подредактировать, убрать ненужные фрагменты и добавить подходящую музыку. К счастью, прошли времена, когда это сделать можно было только на профессиональной технике. Создание ярких клипов и видеороликов стало значительно проще благодаря удобным редакторам видео для iPhone.

Максим подготовил для участников лекции список наиболее удачных приложений для обработки видео и несколько своих собственных секретов по обработке. А также участники узнают, где черпать вдохновение и искать идеи для творчества.

Программа лекции:

Творческие идеи для видео

Качественная съемка и обработка на iPhone. Приложения

Секреты

Дата и время проведения лекции: 16 марта 2018 года, 19:00. Вход свободный для всех желающих, 12+.

Место: ул. Тверская, 27 (лекционная аудитория магазина re:Store, 2 этаж)

ВНИМАНИЕ! РЕГИСТРАЦИЯ!

Для посещения лекции необходимо пройти регистрацию на сайте re:Store, перейдя по ссылке. https://www.re-store.ru/academy/detail/554197/