Сексуальная революция от Triumph

Немецкий бренд нижнего белья, спортивной и домашней одежды Triumph представляет обновленную линейку Amourette Charm, переосмысливающую более чем 60-летнюю историю Amourette – линейки, давно ставшей визитной карточкой бренда. Лицом коллекции, выдержанной в стилистике культового фильма «Эммануэль», станет австралийская топ-модель Джессика Харт.