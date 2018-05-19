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София Герштрадт

Сексуальная революция от Triumph

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  • 19 Мая 201823:40
Сюжеты: Triumph

Немецкий бренд нижнего белья, спортивной и домашней одежды Triumph представляет обновленную линейку Amourette Charm, переосмысливающую более чем 60-летнюю историю Amourette – линейки, давно ставшей визитной карточкой бренда. Лицом коллекции, выдержанной в стилистике культового фильма «Эммануэль», станет австралийская топ-модель Джессика Харт.

  В новой коллекции Triumph возвращается к истокам: именно в 60-ые в портфолио бренда, более 130 лет создающего нижнее белье высочайшего качества, появилась линейка, ставшая ответом на сексуальную революцию и вездесущую атмосферу свободной любви. Название – еще одно и, пожалуй, самое наглядное подтверждение бунтарского характера линейки, не изменяющей себе и спустя 60 лет.   Тем не менее, будучи, как и прежде, неизменно сексуальной, линейка постоянно претерпевает логичные, соответствующие духу времени изменения. Так, в сезоне весна-лето она «исследует» архивы своего славного прошлого, заново подвергаю изучению гардероб главных героинь того времени - Брижит Бардо и Катрив Денев. Образы актрис, изменивших взгляд на женское нижнее белье и ставших провозвестниками культового фильма «Эммануэль», формируют и «лицо» новой коллекции линейки - в меру откровенной, лаконичной по дизайну и нежной, как пастельные оттенки морской волны и пудры. Отмеченная характерным почерком, коллекция, ставшая синонимом приятных текстур и безупречных силуэтов, включает в себя кружевные, идеально поддерживающие грудь балконетты с плотной чашкой, бюстгальтеры на косточках, а также трусики-тай и макси, украшенные эластичными кружевными вставками и плавными линиями краев.
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