Семья и мода: знаменитые династии дизайнерских брендов

Вполне возможно, что скоро учёные откроют особый ген стиля, передающийся от отцов к детям – иначе как ещё можно объяснить семейную страсть к дизайну, которая объединяет поколения и придает брендам новых сил!?



Лидеры в культивировании семейных fashion-династий, безусловно, итальянцы – пять дочерей Эдуардо и Адели Фенди буквально возродили одноименный бренд после ужаса Второй Мировой войны: Анна, Паола, Альда, Карла и Франка четко разделили обязанности и общими стараниями передали вновь процветающий бизнес своим дочерям Дельфине и Анне.

Именно сестра Джорджио Армани Розанна еще в самом начале убедила маэстро сделать ставку на дизайнерские солнцезащитные очки и линию денима, которые завоевали весь мир! И теперь уже не только Розанна, но и племянница Роберта отвечают за всемирный успех любой новинки с логотипом Armani.



Missoni, Tod's, Versace, Ferragamo, TOUS – синонимы огромного успеха семейного бизнеса.

Преемственность творческих поколений сильна и в России: с тех пор как 16-летняя Маруся пришла на практику в Дом Моды Славы Зайцева стало ясно, что вслед за сыном Егором посвятит себя моде и внучка Вячеслава Михайловича.

А Валентин Юдашкин назначил топ-менеджером и креативным директором своего Дома моды жену Марину и дочь Галину, которая, в свою очередь, уже с малых лет прививает сыновьям чувство стиля.

Вспомним самые интересные истории рождения семейных брендов и постараемся понять в чем же секрет их успеха?



Ювелирный гений Damiani



Когда в 1924 году Энрико Грасси Дамиани открыл свое небольшой ювелирный магазин в Валенце то вряд ли представлял, что колье и браслеты его бренда будут сверкать на самых знаменитых актрисах Голливуда – зато его сын Дамиано оказался чрезвычайно амбициозен и вдохнул в компанию новую жизнь, открыв несколько бутиков и заметно освежив стиль Damiani.

А внуки синьора Энрико, с самого детства наблюдающие за созданием ювелирных шедевров, приложили все усилия, чтобы завоевать всемирную славу: после трагической гибели Дамиано, его дочь Сильвия стала заниматься приобретением жемчуга и связями с постоянным клиентами, ее брат Джорджио развивает экспорт, а второй брат Гвидо выбирает лучшие бриллианты, руководит продажами в Италии и становится президентом компании.

«Недостаточно быть просто художниками. Нужно быть ювелирами», - таков девиз Джорджио, который часто бывает в России и открывал вместе с сестрой Сильвией выставку «Мастерство ювелиров Damiani» в Государственном Историческом музее. Феномен семьи Damiani в том, что они создают бесконечную красоту и стали самым ярким послом made in Italy в мире – это единственный бренд, который целых 18 раз удостоился Оскара ювелирного искусства – Diamond International Award. И сложно представить без этого бренда хоть одну церемонию вручения премии Оскар!

Итальянская кинодива Софи Лорен уже давно признала, что Damiani - лучшие в мире золотых дел мастера и стала амбассадором марки, а Николетта Романова – актриса царских кровей, специально прилетела в Москву, чтобы вместе с семьей Дамиани представить свои эксклюзивные коллекции Fiocco и Fiori d'arancio, посвященные великой истории Дома Романовых.

Химия морского стиля Paul&Shark



История этого семейного бренда началась с перерождения неудачного

семейного бизнеса: сын миланского портного Джованни Дако не смог

реконструировать фабрику по пошиву одежды Maglificio Daco после бед

Второй Мировой войны и продал ее новичку в индустрии моды – химику

Жану Людовику Дини, который уже в 1957 году вернул фабрику к жизни

и вскоре подключил к бизнесу сына Паоло – он смог сам создать крой

новых коллекций и придумал яркие цветовые решения.

Дизайнер так любил свое дело, что даже оборудовал себе квартиру на верхнем этаже фабрики, чтобы находиться рядом с производством. Кстати, второй сын Клаудио вовсе не проявил интереса к делу отца, и в итоге, увидев

преемника только в Паоло, старший Дини переименовывает бренд, вдохновившись названием яхты - в честь трудолюбивого сына и своей

страсти к морской стихии – Paul&Shark.

Компания стала настоящей акулой fashion-индустрии благодаря мирным

творческим стратегиям – пропаганде нового прочтения элегантного

морского стиля, поддержке яхтенного спорта и доверии новым

технологиям, которые генерирует специальный исследовательский отдел

Research&Development Center. Дышащие, не пропускающие воду и

ультрафиолет ткани, стали визитной карточкой марки – вещи от Paul&Shark

готовы к любым испытаниям погоды!

Поэтому бренд ещё с 1977 года регулярно становится спонсором международных соревнований по парусному спорту.

А к бизнес-стратегии компании давно подключена вся семья Дини – именно Марция, жена Паоло предложила упаковывать для покупателей любую вещь от одежды до аксессуара оригинальные металлические тубусы – банки с акулой.

Прибавьте к этому атмосферный дизайн бутиков в виде каюты корабля, штурвал и глобус в центре зала и поймёте, почему все любители морского стиля становятся постоянными клиентами бренда. С годами появились линии для женщин и детей, сделав любой магазин Paul&Shark местом, где может одеться вся семья!



Традиции роскоши Yves Delorme



Уже шестое поколение французской династии Фремо украшает мир моды

изысканным постельным бельем и домашним текстилем в королевском

стиле a la Reine – в далёком 1845 году прелестная Эрнестина Фремо, супруга владельца ткацкой фабрики вблизи Лилля, впервые предложила

своим клиенткам жаккардовые простыни и подушки с набивным

рисунком, а не однотонные с вышивкой, как все остальные

производители.

Новинка пришлась по нраву дамам из высшего общества, которые заказывали замысловатые рисунки со своими фамильными гербами, украшенными цветочными узорами. Из-за несчастного случая первая фабрика Фремо сгорела, но племянник мадам Эрнестины восстановил бизнес, добавив к первоначальному выпуску льняных тканей, которым славен город Лилль, производство хлопкового сатина и перкали, тем самым значительно расширив ассортимент и повысив спрос.

Сегодняшний наследник почти 200-летней династии Доминик Фремо и его братья

энтузиазмом и благодарностью предкам ведут семейный бизнес и особо

ухаживают за флагманским магазином Yves Delorme в старинном купеческом доме в Лилле, где когда-то жила семья основателей бренда. Именно стараниями Доминика в 80х годах, после знакомства с дизайнером Ивом Делормом был создан luxury-бренд Yves Delorme, насчитывающий на данный момент 450 бутиков по всему миру и, конечно, в России, по праву гордясь роскошным московским салоном на Кутузовском проспекте.



Глава холдинга Фремо Делорм руководит исторической мануфактурой, производящей любой текстиль от скатертей и халатов до полотенец и пелёнок для новорожденных – и все самого высокого качества.

Ручная работа – исконная традиция компании и, даже несмотря на современные

технологии, на один комплект постельного белья вышивальщица тратит

около 300 часов своего труда.

Вступив в 2001 году в состав комитета Кольбера, бренд подтвердил свой элитный статус, отражающий истинный смысл французского искусства жизни, созданный во многом благодаря семейным традициям!

Автор: Диана Мицкевич