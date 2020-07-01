Семиклассница школы №2065 провела показ авторской коллекции одежды

«Мастером сцены» стала семиклассница школы №2065. Ее авторская коллекция одежды победила в номинации «Театр моды».

Ученица 7 класса школы №2065 для конкурса «Мастер сцены», прошедшего в рамках VI образовательного проекта «Воссоединение Крыма с Россией», создала авторскую коллекцию, провела показ мод и на заочном туре конкурса презентовала свою коллекцию «Солнечный калейдоскоп»: десять моделей из хлопка и льна. Все детали одежды сделаны на основе круга и объединены символом солнца: штаны-шаровары, топ, удлиненный жакет, платье свободного покроя, брюки, блузка, пышная юбка с мелкими разноцветными лоскутками - это аллегория народов России, которые разные, но вместе создают единство и целостность.

Юный модельер предварительно изучила народные костюмы, а идеи придумала вместе с руководитель кружка «Театр моды» школы №2065 Еленой Саликовой. Это уже вторая победа семиклассницы. В том году в конкурсе исследовательских проектов «Шаг в будущее» с проектом «Встречают по одёжке» о роли моды в подростковой среде она заняла 1 место, проведя опросы среди тинейджеров, сравнив современную подростковую моду со стилем 90-х.

Работа в кружке «Театр моды», не стоит путать с кружком рукоделия, требует метапредметного подхода, знание математики, истории, географии, где детей учат рисовать, проводить исследования и даже осваивать педагогические навыки: старшие ребята проводят занятия с младшими. Такие занятия ведёт и победительница, а реакция детей помогает ей понять слабые места своих презентаций и понять, куда двигаться дальше.