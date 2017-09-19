Сентябрьская капсульная коллекция KIABI "I WANT IT"

Выбор модного образа для работы или учебы может вызвать множество трудностей. Лук должен подходить под дресс-код, быть удобным и красивым. Французский бренд KIABI предлагает обратить внимание на классические укороченные брюки с высокой талией в сочетании с ярким верхом, а также лакированные туфли на низком каблуке. Если в вашем офисе необязателен строгий стиль одежды, то попробуйте примерить блузки с узорами и принтами, джинсы и туфли на небольшом тонком каблуке. А для развлечений, отдыха и прогулок наденьте платье мини с закрытым верхом в сочетании с ботфортами, которое придаст образу дерзости и элегантности одновременно.

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