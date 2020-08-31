Сентябрьский Vogue Italia вышел с сотней обложек

«Сто обложек, сто человек, сто история» – гласят заголовки сентябрьской каверстори итальянской версии издания.

Впервые итальянский Vogue вышел с сотней обложек. Сентябрьский номер редакция Vogue Italia, как и другие отделения журнала, посвятила надежде. Главную идею проекта главный редактор издания Эмануэле Фарнети объясняет так: «В такое время люди могут делать две вещи: либо молчать, либо кричать. В апреле, когда мы решили выйти с белой обложкой, мы были убеждены, что молчание – лучший способ проявить уважение. Сейчас, накануне нового сезона, который во многих смыслах станет решающим, мы решили, что пришел момент поговорить о надежде и красоте. Впервые в истории мы сняли и напечатали сто обложек. Каждая из них посвящена определенному протагонисту. Это портрет общества, которое готово к свежему старту». Героинями обложек стали женщины разных рас, возрастов и телосложения. В их числе оказались и настоящие звезды: Донна Джордан, Синди Кроуфорд, Хлое Севиньи, Кайя Гербер, Саския де Брау, Ирина Шейк и другие.