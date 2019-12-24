Серьги снова в тренде! Но можно ли назвать эту тенденцию минимализмом?

Серьги-бижутерия на гребне модной волны

Современные ансамбли от кутюр, так же, как и коллекции прет-а-порте едины в одном – акценте на бижутерию. Еще в прошлом сезоне подчеркивался минимализм в выборе бижутерии, а внимание акцентировалось на самой модели, на созданном образе. Роль аксессуаров и украшений, будь то ювелирные изделия или авторская бижутерия, была только одна – подчеркнуть остальной ансамбль. Сейчас акценты сместились.

Примером могут служить сережки-бижутерия Fabby в Украине. Они ярко показывают общие тенденции в мире бижу:

акцент делается на серьгах, вокруг которых «строится» остальной комплект бижутерии;

создается комплект не более чем из трех наименований (серьги + шейные украшения + браслеты; серьги + шейные украшения + заколки для волос; серьги + шейные украшения + кольцо; серьги + заколки для волос + кольцо).

в фаворе жемчуг или бижутерия «под жемчуг»;

популярны «россыпи» камней, грубые цепи и чокеры, объемные браслеты, буйство красок;

на смену золоту и серебру приходят ювелирные сплавы, различные кристаллы и полудрагоценные камни.

Как видим, во всех вариантах серьги входят в комплект.

Акцент на серьгах: только ли в коктейльных вариантах?

Нынешняя тенденция мировой моды требует более пристально остановиться на этом элементе. Серьги претерпевают столь значительные изменения, что о них впору говорить как о самостоятельном акценте вечернего образа. Вариантов много:

Крупные серьги-кольца. Каскад разных по диаметру колец может быть соединен одним декоративным элементом. Либо это могут быть объемные кольца. Или же «ломаные» и разного объема. Но неизменно привлекающие к себе внимание;

Фактурные, витиеватой формы. Часто они являются двумя разными деталями общей композиции;

Обыгрывание россыпи камней жемчуга в разных вариантах;

Моно-серьги, представляющие собой крупный самодостаточный арт-объект, не требующий других аксессуаров.

Ориентируясь на эти тенденции, можно подобрать вечерний вариант украшений. Что же касается повседневного, он куда более скромен. Достаточно выбрать один минималистичный элемент из вечернего комплекта, и ваш деловой повседневный наряд будет в духе времени и последних тенденций из мира бижутерии.