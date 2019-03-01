Сердцеедки Hunkemoller

Hunkemöller представляет в России самую горячую линейку нижнего белья и аксессуаров Private, созданную для всего того, что происходит за закрытыми дверями – и со всеми теми, кто готов проявлять собственную сексуальность, флиртовать и соблазнять без остановки. Игра началась!

Основа линейки Private от Hunkemöller – это бандажные боди с фигурными ремешками, откровенные полупрозрачные бра с провокационными вырезами, трусики-шнуровки с поясом и узорчатыми чулками, а также пеньюары-невидимки, призванные не прикрыть нижнее белье, а скорее подчеркнуть его.

Особого внимания заслуживают боди и бра, полностью состоящие из широких лент-ремешков, которые оставляют тело практически полностью обнажённым, прозрачно-сетчатые комплекты с сердцами из пайеток, прикрывающими самые интимные части тела, а также комбинации с кружевными ошейниками и соблазнительными глубокими вырезами на спине. Все модели выполнены в традиционных для романтических вечеров черном и красном цветах.

Настроиться на воплощение тайных или даже фантазий можно во всех 7 магазинах бренда в Москве.