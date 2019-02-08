Сердечный блеск: дизайнерские украшения ко Дню Святого Валентина

Дизайнерские сердечки из драгоценных камней и металлов стали такой же красивой традицией 14 февраля, как и лиричная открытка-валентинка, букет цветов и сладости, перевязанные атласной ленточкой.

В этом году ювелиры приготовили для влюбленных дарителей множество интересных идей и самая художественная из них - в красочной коллекции FREYWILLE с золотыми кулонами-сердечками, декорированными узорчатыми эмалями по мотивам полотен гениального Густава Климта, Винсента Ван Гога, Альфонса Мухи и Клода Моне.

И признание в любви, и произведение искусства в одном кулоне!

А отечественный бренд Avgvst Jewelry удивляет прозрачным сердечком из горного хрусталя с бриллиантовой капелькой в белом золоте.

Творцы знаменитых на весь мир граненных кристаллов Swarovski придумали оригинальную электрокардиограмму из золотистых зигзагообразных линий и мерцающих страз, которые символизируют страстный ритм влюбленных сердец.

Ювелир-фантазер Sergio Bustamante приготовил маленькие скульптурные кольца и кулоны, изображающие сердце в нежных объятиях рук.

Роскошная валентиновская коллекция от мастеров Chopard создана для истинных аристократок.

Чистейший блеск бриллиантовых кулонов-сердечек от Harry Winston заслуживает титула украшения вне времени.

Стильная бижутерия от TWIN SET выглядит чрезвычайно ювелирно, причем такие экстравагантные серьги и брошки намного доступнее драгоценностей!

Впрочем, кружевные сердцевидные кулоны из жёлтого и белого золота, представленные в коллекции Buccellati хоть и стоят целое состояние, зато никогда не обесценятся.

Кстати, пусть и не амурная, но бесподобно романтичная ювелирная новинка замечена в валентиновской коллекции Faberge - переливающийся золотом кулон-яйцо с простой гравировкой I love you вызывает искреннее сердечное тепло!

Автор: Диана Мицкевич