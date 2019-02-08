Вход
ADV
Интересно
День Святого Валентина (127)
Все сюжеты
Диана Мицкевич

Сердечный блеск: дизайнерские украшения ко Дню Святого Валентина

  • 205
  • 0
  • 08 Февраля 201915:31
Сюжеты: День Святого Валентина

Дизайнерские сердечки из драгоценных камней и металлов стали такой же красивой традицией 14 февраля, как и лиричная открытка-валентинка,  букет цветов и сладости, перевязанные атласной ленточкой. 

В этом году ювелиры приготовили для влюбленных дарителей множество интересных идей и самая художественная из них - в красочной коллекции FREYWILLE с золотыми кулонами-сердечками, декорированными узорчатыми эмалями по мотивам полотен гениального Густава Климта, Винсента Ван Гога, Альфонса Мухи и Клода Моне.

И признание в любви, и произведение искусства в одном кулоне! 

 

А отечественный бренд Avgvst Jewelry удивляет прозрачным сердечком из горного хрусталя с бриллиантовой капелькой в белом золоте. 

Творцы знаменитых на весь мир граненных кристаллов Swarovski придумали оригинальную электрокардиограмму из золотистых зигзагообразных линий и мерцающих страз, которые символизируют страстный ритм влюбленных сердец.

Ювелир-фантазер Sergio Bustamante приготовил маленькие скульптурные кольца и кулоны, изображающие сердце в нежных объятиях рук. 

Роскошная валентиновская коллекция от мастеров Chopard создана для истинных аристократок. 

Чистейший блеск бриллиантовых кулонов-сердечек от Harry Winston заслуживает титула украшения вне времени. 

Стильная бижутерия от TWIN SET выглядит чрезвычайно ювелирно, причем такие экстравагантные серьги и брошки намного доступнее драгоценностей! 

Впрочем, кружевные сердцевидные кулоны из жёлтого и белого золота, представленные в коллекции Buccellati хоть и стоят целое состояние, зато никогда не обесценятся. 

Кстати, пусть и не амурная, но бесподобно романтичная ювелирная новинка замечена в валентиновской коллекции Faberge - переливающийся золотом кулон-яйцо с простой гравировкой I love you вызывает искреннее сердечное тепло! 

Автор: Диана Мицкевич 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru