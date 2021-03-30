«Серебряные коньки» — лучший фильм, «Доктор Лиза» — кино, спасающее жизнь

26 марта состоялась Девятая церемония вручения Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). В главной номинации для художественных фильмов - «Лучший полнометражный фильм» - победила картина «Серебряные коньки». Фильм «Доктор Лиза» был удостоен специального приза «Кино, спасающее жизнь».

В этом году в шорт-листе номинации «Лучший полнометражный фильм» из трех соревнующихся проектов, две картины — «Серебряные коньки» и «Огонь» — были спродюсированы Группой Компаний КИТ, совместно с партнерами.

Лучшим фильмом 2020 года Ассоциации продюсеров кино и телевидения назван масштабный приключенческий фильм «Серебряные коньки».

Генеральные продюсеры картины: Петр Ануров, Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Рафаел Минасбекян, Никита Михалков.

Производство: ГПМ КИТ, «Централ Партнершип», «Кинослово», Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при участии телеканала «Россия 1», при поддержке Фонда кино.

Рождественская история фильма «Серебряные коньки» происходит в 1899 году в Петербурге. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Людей̆ из совершенно разных миров. Матвей – сын фонарщика, его единственное богатство – доставшиеся по наследству коньки. Алиса – дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого своя непростая история, но, однажды столкнувшись, Матвей и Алиса устремляются к мечте вместе.

«Спасибо коллегам — Петру Анурову, Леониду Верещагину, Антону Златопольскому, Никите Сергеевичу Михалкову, с которыми мы разделили достаточно большой риск, пригласив в масштабное, дорогостоящее кино дебютантов в полном метре: режиссера - поставщика, исполнительницу и исполнителя главных ролей. Я искренне рад, что этот риск оправдался и мы получили красивое, увлекательное, успешное кино!», — сказал генеральный продюсер картины Рафаел Минасбекян.

В специальной номинации «Кино спасающее жизнь» Премия АПКиТ была вручена картине «Доктор Лиза».

Генеральные продюсеры: Рафаел Минасбекян, Джаник Файзиев, Тимур Вайнштейн, Алексей Земский; ведущий продюсер: Александр Бондарев, сопродюсеры: Равиль Савихов, Вадим Островский

Фильм создан «Киностудией КИТ», «Продюсерским центром IVAN» в партнерстве с телеканалом НТВ при участии Take Shot и при поддержке Министерства культуры России.

«Доктор Лиза» — художественный фильм режиссера Оксаны Карас, посвященный памяти Елизаветы Петровны Глинке, трагически погибшей в 2016 году. Главную роль исполнила Чулпан Хаматова. Картина рассказывает об одном дне из жизни Елизаветы Глинки - главы фонда «Справедливая помощь», филантропа, врача и правозащитницы. День начинается с того, что Елизавета и ее муж Глеб собираются отметить 30-ю годовщину их свадьбы. Лиза планирует провести время с семьей, ждет приезда сыновей и близких друзей. Осталось только заехать на Павелецкий вокзал и проверить, как проходит акция ее фонда, который именно в этот день оказывает гуманитарную помощь нуждающимся. К Лизе обращается отец тяжелобольной девочки, и доктор соглашается им помочь. Эта просьба привносит много неожиданностей̆ в распланированный̆ день…

«После выхода в прокат фильма «Доктор Лиза» у Фонда Елизаветы Глинки появилось более 3000 новых волонтёров, а значит — дело Лизы живет», — рассказал ведущий продюсер картины Александр Бондарев.

«…Высшее проявление силы - это добро! Я уверен, что сила Елизаветы Петровны будет помогать ещё не одному поколению после нас…», — сказал генеральный продюсер фильма Рафаел Минасбекян.

В этот вечер продюсеры Группы компаний ГПМ КИТ не только получали награды, но и вручали их коллегам: генеральный директор ГК ГПМ КИТ Рафаел Минасбекян озвучил имя победительницы в номинации «Лучшая женская роль» - ею стала Чулпан Хаматова за роль в сериале «Зулейха открывает глаза».

Напомним, что Премия АПКиТ вручается с 2013 года. Эксперты учитывают художественные и производственно-технические характеристики проекта, равно как и коммерческие показатели. На премию могут претендовать создатели проектов, показанных по федеральным телеканалам, которые входят в первый и второй мультиплексы цифрового телевидения. Кроме того, с 2019 года награду присуждают проектам, которые вышли на видеосервисах.