Серена Уильямс выпустила дебютную коллекцию одежды

После запрета надевать на корт черный сексуальный комбинезон Nike теннисистка решила лично заняться созданием одежды.

На днях в Нью-Йорке открылся временный магазин, в котором Серена Уильямс представила публике свою дебютную коллекцию. Теннисистка решила сама заняться производством одежды, правда, в поле ее зрения попала не спортивная форма, а повседневные вещи. О своем детище Серена говорит, что работает для женщин, которые уверены в себе, любят себя и хотят быть увиденными и услышанными. Кроме трикотажа, жакетов, платьев и других моделей. В дебютной коллекции Уильямс можно найти широкую линейку нестандартных джинсов.