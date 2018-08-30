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Артем Кузелев

Серена Уильямс выпустила дебютную коллекцию одежды

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  • 30 Августа 201816:47

После запрета надевать на корт черный сексуальный комбинезон Nike теннисистка решила лично заняться созданием одежды.

На днях в Нью-Йорке открылся временный магазин, в котором Серена Уильямс представила публике свою дебютную коллекцию. Теннисистка решила сама заняться производством одежды, правда, в поле ее зрения попала не спортивная форма, а повседневные вещи. О своем детище Серена говорит, что работает для женщин, которые уверены в себе, любят себя и хотят быть увиденными и услышанными. Кроме трикотажа, жакетов, платьев и других моделей. В дебютной коллекции Уильямс можно найти широкую линейку нестандартных джинсов.

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