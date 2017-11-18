Сергей Лазарев открыл первый в России магазин «Пудель-Штрудель»

17 ноября звездные друзья Сергея Лазарева собрались с ТРК VEGAS, чтобы поздравить певца с открытием первого фирменного магазина проекта «Пудель-Штрудель». Многие приехали в компании со своими питомцами для дегустации обновленного ассортимента.

Совладельцы проекта – певец Сергей Лазарев и предприниматель Дмитрий Кузнецов – встречали гостей, подробно знакомили их с ассортиментом нового магазина и с удовольствием угощали их питомцев новинками из линейки десертов и тортов «Пудель-Штрудель». Среди первых покупателей оказались Екатерина Варнава, Митя Фомин, Анастасия Задорожная, Дмитрий Гудков, Липа Тетерич, Влад Топалов, Эмин и Сабина Агаларовы, Диля Долинская, Константин и Ольга Андрикопулос, Анастасия Гребенкина, Рома Кенга, а также участники дуэта DVOE - Константин Черкас и Святослав Степанов.

«Пудель-Штрудель» – первая в России компания по производству эксклюзивных товаров для домашних животных. Проект был открыт в феврале 2015 года, а продукция мгновенно заслужила симпатию заботливых владельцев домашних животных. В ассортименте компании – десерты и торты для кошек и собак, приготовленные из натуральных ингредиентов, без сахара и искусственных добавок, с учетом всех стандартов и рекомендаций зооврачей и владельцев питомников. Открывшийся магазин представляет полный ассортимент десертов и тортов, а также корма российского производства, одежду и аксессуары для домашних питомцев.

Важной частью работы компании является сотрудничество с профессиональными ассоциациями и благотворительными фондами, и формирование ответственного отношения к домашним животным.

Сергей Лазарев – певец, актер, основатель компании «Пудель-Штрудель»: "Идея, появившаяся несколько лет назад, теперь перерастает в большую историю, и находит свое воплощение в нашем первом магазине. Помимо десертов и тортов для кошек и собак, мы запустили производство собственных кормов для повседневного использования, отвечая на растущий спрос. За два года, прошедшие с момента открытия компании, у нас уже сформировалась большая аудитория клиентов и партнеров, которая ждала появления полноценного торгового пространства. Это будет не просто магазин, но еще и место встреч, площадка для мастер-классов и общения».

ТРК VEGAS (Крокус-сити), 1 этаж, магазин «Пудель-Штрудель»

www.pudel-shtrudel.ru | @pudel.shtrudel | #пудельштрудель