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Диана Мицкевич

Сергей Лазарев в эффектных костюмах от Philipp Plein на Евровидении 2019

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  • 20 Мая 201920:27
Сюжеты: PHILIPP PLEIN

18 мая в Тель-Авиве состоялся офинал международного музыкального конкурса «Евровидение-2019», на котором Сергей Лазарев занял третье место!

Для пресс-конференции и оранжевой дорожки Сергей выбрал эффектные костюмы от Philipp Plein.

Сценический образ также был разработан именным брендом: Сергей исполняет свой знаменитый хит «Scream» в белом луке от Philipp Plein.

По данным пресс-службы бренда. 

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