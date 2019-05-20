Сергей Лазарев в эффектных костюмах от Philipp Plein на Евровидении 2019

18 мая в Тель-Авиве состоялся офинал международного музыкального конкурса «Евровидение-2019», на котором Сергей Лазарев занял третье место!

Для пресс-конференции и оранжевой дорожки Сергей выбрал эффектные костюмы от Philipp Plein.

Сценический образ также был разработан именным брендом: Сергей исполняет свой знаменитый хит «Scream» в белом луке от Philipp Plein.

По данным пресс-службы бренда.