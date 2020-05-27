Сергей Промохов. ONLINE ЛЕКЦИЯ "Открыть швейное производство с нуля". 3 июня 2020

Ищете онлайн курсы о том, с чего начать при открытии своего швейного производства? Хотите получить для этого все необходимые знания и навыки? Эксперт шоурума «Выставка российских дизайнеров» Сергей Промохов проведёт онлайн-лекцию как открыть швейное производство с нуля, на которой можно будет дистанционно узнать обо всех подробностях этого бизнеса.

Несмотря на столь сложные сложившиеся в мире экономические условия, многие предприниматели думают о создании собственных швейных производств. Как бы это не казалось странным, но интерес к открытию швейных цехов сейчас достаточно высок, и люди активно ищут необходимую для этого информацию, изучая все подводные камни.

Известный эксперт и основатель группы для профессионалов швейной отрасли «ProCapitalist – швейное дело как бизнес» предложит для предпринимателей в сфере моды пошаговую инструкцию о том, как организовать и запустить своё производство. У зрителей трансляции будет возможность задать лектору наиболее волнующие их вопросы и обсудить их в прямом эфире.

Регистрация на лекцию на сайте шоурума showroomerd.com. Ссылка на лекцию: http://showroomerd.com/lecture_sergeypromohov