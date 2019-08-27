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Артем Кузелев

Сериалы, которые влияют на моду

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  • 27 Августа 201909:23

Интернет-платформы Lyst и Pinterest провели исследование о том, какие шоу имеют влияние на актуальные тренды.

Эксперты компании Lyst и фотоплатформы Pinterest решили выяснить, кого из героев современных сериалов можно назвать настоящими трендсеттерами. Анализу по традиции подверглись 306 миллионов поисковых запросов пользователей сети. В результате был составлен рейтинг, лидирующую позицию в котором заняла Вилланель из шоу «Убивая Еву». На втором месте разместилась юная ведьма Сабрина Спеллман из сериала компании Netflix «Леденящие душу приключения Сабрины», на третьем – Рената Кляйн из «Большой маленькой лжи».

В пятерку лидеров также вошли один из ведущих телешоу Queer Eye Тэн Франс и Вероника Лодж из «Ривердейла».

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