Серия модных выставок в Центре Помпиду

В парижском Центре искусства и культуры Жоржа Помпиду пройдет серия выставок, посвященных модной индустрии.

Прекрасную новость сообщил директор музея Бернар Блистен на ежегодном вечере Федерации высокой моды. В качестве кураторов столько масштабного проекта выступит группа экспертов, которая и определит, какие коллекции будут выставлены в Центре Помпиду. Среди экспертов сотрудники музея, члены Федерации высокой моды, а также Мишель Лами. Бернар Блистен подчеркнул: «Вместе с президентом Центра Помпиду Сержем Лавинем мы решили расширить коллекцию музея. У дизайнеров много общего с великими изобретателями и экспериментаторами, а одежда, архитектура и визуальные искусства связаны больше, чем кажется на первый взгляд. Раньше мы не считали моду креативной индустрией, но сегодня она ею является».