Сервисы для гостей и участников «s’elections moscow 2020»

16 сентября 2020 года стартует первый сезон проекта «s’elections moscow 2020». По сообщениям организаторов – компании ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в партнерстве с IGEDO Company –опросы и статистика регистраций гостей продемонстрировали повышенный интерес к первым четырем дням расписания мероприятия, и поэтому было принято решение сократить календарь проекта на один день – с 16 по 19 сентября. Часы работы также будут оптимизированы, ориентируясь на обратную связь компаний-производителей и их ключевых байеров – галерею шоу-румов можно будет посетить 16-18 сентября с 10:00 до 20:00 и 19 сентября с 10:00 до 18:00.

В рамках обеспечения безопасности здоровья участников и гостей мероприятия, планирование галереи шоу-румов в пространстве New Fashion Hall Main Stage учитывает все новые нормы и стандарты, рекомендованные Роспотребнадзором, кроме того, особое внимание организаторы уделят очистке воздуха с помощью новых технологий стратегического партнера проекта – компании «Третье чувство». Территория кейтеринга будет работать на свежем воздухе все четыре дня, как и стойки контроля электронных пропусков во входной группе, а в welcome зоне расположится beauty-стенд с интерактивной фотозоной. Для удобства посетителей от ближайших станций московского метро «Дубровка» и «Волгоградский проспект», а также станции МЦК «Угрешская» до площадки New Fashion Hall Main Stage будут курсировать шаттлы каждые 30 минут. Вход в галерею шоу-румов «s’elections moscow 2020» возможен строго по предварительной онлайн-регистрации.

Работа мероприятия будет сопровождаться ежедневной деловой программой, которая состоится при участии ключевых стратегических партнеров – Fashion Consulting Group (16 сентября), ИД PROfashion (17 сентября), Retail.ru (18 сентября), а также спецпроект On-Line Tech Day (19 сентября). Пространство проведения семинаров будет иметь ограничение по вместимости гостей и учитывать соответствующие рекомендации Роспротребнадзора. Все события деловой программы доступны для просмотра в режиме реального времени на официальном YouTube-канале и странице Facebook, а также позднее – в записи – на сайте проекта.

Для удобства участников – компаний-производителей – организаторы предложат несколько специально оборудованных переговорных помещений для конференцсвязи, в том числе с использованием видео-сервиса Zoom, которыми можно будет воспользоваться по предварительной записи. Новый сервис сможет сделать максимально удобной коммуникацию между коммерческими представителями брендов на площадке мероприятия с их головными офисами или байерами, не нашедшими возможность присутствовать лично.

В галерее шоу-румов «s’elections moscow 2020» будет представлено более 180 брендов из Италии, Германии, Франции, Турции, России и других стран с коллекциями сезона весна-лето 2021.

В выборку участников вошли производители повседневной, деловой и модной женской, мужской и детской одежды, бельевой и пляжной моды, украшений, дорожных и городских аксессуаров.