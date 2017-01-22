Вход
ADV
Интересно
Fendi (97)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Сестры Хадид в рекламе Fendi. Весна-лето, 2017

  • 275
  • 0
  • 22 Января 201709:22
Сюжеты: Fendi, Рекламные кампании, Джиджи Хадид (Gigi Hadid)

Новыми лицами итальянского дома моды стали красавицы-сестры Джиджи и Белла.

1 / 4
  • Fendi. Весна-лето, 2017

Джиджи и Белла Хадид продолжают свое триумфальное шествие и завоевание модной индустрии. Десятки обложек и рекламных кампаний уже за их плечами, но, кажется сестрам этого мало. Едва ли не каждый месяц послужные списки Джиджи и Беллы пополняется новыми именами, а популярность только растет. Этим воспользовался итальянский дом Fendi, который пригласил сразу обеих девушек стать лицами новой рекламной кампании. Получилось очень классно!

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru