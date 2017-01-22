Сестры Хадид в рекламе Fendi. Весна-лето, 2017

Новыми лицами итальянского дома моды стали красавицы-сестры Джиджи и Белла.
Джиджи и Белла Хадид продолжают свое триумфальное шествие и завоевание модной индустрии. Десятки обложек и рекламных кампаний уже за их плечами, но, кажется сестрам этого мало. Едва ли не каждый месяц послужные списки Джиджи и Беллы пополняется новыми именами, а популярность только растет. Этим воспользовался итальянский дом Fendi, который пригласил сразу обеих девушек стать лицами новой рекламной кампании. Получилось очень классно!
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