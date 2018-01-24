Сестры Кардашьян-Дженнер в рекламе Calvin Klein

Американская марка продолжает масштабную кампанию фотосессией с Ким, Хлое, Кортни Кардашьян и Кайли и Кендалл Дженнер.

Рекламная кампания #MYCALVINS стартовала в прошлом году и продолжает набирать обороты. К самым ярким звездам кино, шоу-бизнеса и моды на этот раз присоединились члены одного из самых известных семейств в мире. Сестры Кардашьян-Дженнер появились на нескольких рекламных снимках Calvin Klein, рекламирую одежду, белье и аксессуары из коллекции сезона весна-лето 2018. О том, какой бюджет был заложен в проект и на какой результат рассчитывает марка, представители CK не сообщают. Известно лишь, что звездная кампания получит продолжение.