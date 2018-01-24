Вход
ADV
Интересно
Calvin Klein (209)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Сестры Кардашьян-Дженнер в рекламе Calvin Klein

  • 158
  • 0
  • 24 Января 201814:25
Сюжеты: Calvin Klein, Рекламные кампании, Кендалл Дженнер (Kendall Jenner)

Американская марка продолжает масштабную кампанию фотосессией с Ким, Хлое, Кортни Кардашьян и Кайли и Кендалл Дженнер.

Рекламная кампания #MYCALVINS стартовала в прошлом году и продолжает набирать обороты. К самым ярким звездам кино, шоу-бизнеса и моды на этот раз присоединились члены одного из самых известных семейств в мире. Сестры Кардашьян-Дженнер появились на нескольких рекламных снимках Calvin Klein, рекламирую одежду, белье и аксессуары из коллекции сезона весна-лето 2018. О том, какой бюджет был заложен в проект и на какой результат рассчитывает марка, представители CK не сообщают. Известно лишь, что звездная кампания получит продолжение.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru