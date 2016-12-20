Сестры Олсен запустили мужскую линию

Теперь ассортимент марки The Row пополнился коллекцией мужской одежды.

Пять лет назад Эшли и Мэри-Кейт Олсен уже пробовали запустить мужскую линию, однако тогда опыт оказался не совсем удачным. К концу этого года сестры представили капсулу с базовыми вещами, которая уже оказалась более успешной. В коллекцию вошли классические вещи от кашемировых пальто до хлопковых футболок и вязаного трикотажа. Пока что одежда представлена лишь в нью-йоркских и лос-анджелесских магазинах The Row, но в скором времени будет расширена и появится в бутиках по всему миру.