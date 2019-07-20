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Артем Кузелев

Сеть Barneys New York – возможный банкрот

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  • 20 Июля 201918:02

Руководство американских люксовых универмагов рассматривает различные варианты выхода из финансового кризиса.

На днях агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что сеть Barneys New York переживает очень плохие времена. Выручки компании заметно упали из-за роста арендной платы, а также глобального изменения вкусов потребителей. В качестве одного из возможных сценариев развития ситуации рассматривается и процедура банкротства. В данный момент менеджмент ретейлера нанял юридическую фирму Kirkland & Ellis LLP, которая поможет подать заявление о банкротстве. Окончательное решение еще не принято, однако источник агентства называет это самым вероятным выходом из кризиса.

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