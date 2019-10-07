Сеть Barneys, возможно, спасут от банкротства

Крупный инвестор выразил желание спасти знаменитую компанию от краха.

Издание The Business of Fashion сообщило, что сеть Barneys, возможно, нашла выход из своей сложной ситуации. По информации сайта, знаменитую сеть универмагов собирается выкупить крупный инвестор. В роли потенциального покупателя выступает Сэм Бен-Аврам, владеющий крупным торговым центром Atrium и маркой Kith. Сумма сделки оценивается в 220 миллионов долларов.