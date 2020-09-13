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Артем Кузелев

Сеть Neiman Marcus больше не банкрот

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  • 13 Сентября 202010:24

Дело о процедуре банкротства закрыто, американская сеть продолжает работу.

В конце прошлой недели судебные слушания о банкротстве, которые продолжались все лето, завершились. Американская сеть универмагов Neiman Marcus вновь продолжит работу, так как кредиторы забрали ее в собственность, простив долги бывшим владельцам. Сообщается, что после оформления всех документов магазины откроются для покупателей.

 
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