Сеть Neiman Marcus больше не банкрот

Дело о процедуре банкротства закрыто, американская сеть продолжает работу.
В конце прошлой недели судебные слушания о банкротстве, которые продолжались все лето, завершились. Американская сеть универмагов Neiman Marcus вновь продолжит работу, так как кредиторы забрали ее в собственность, простив долги бывшим владельцам. Сообщается, что после оформления всех документов магазины откроются для покупателей.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.