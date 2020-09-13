Сеть Neiman Marcus больше не банкрот

Дело о процедуре банкротства закрыто, американская сеть продолжает работу.

В конце прошлой недели судебные слушания о банкротстве, которые продолжались все лето, завершились. Американская сеть универмагов Neiman Marcus вновь продолжит работу, так как кредиторы забрали ее в собственность, простив долги бывшим владельцам. Сообщается, что после оформления всех документов магазины откроются для покупателей.