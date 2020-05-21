Сеть универмагов J. C. Penney объявила о банкротстве

Еще одна американская сеть подала заявление на банкротство из-за финансовых проблем, которые усугубились из-за коронакризиса.

Руководство компании, владеющей сетью универмагов J. C. Penney, рассматривает продажу торговой марки компаниям Simon Property Group и Brookfield. Кроме того, сообщается, что вместе с новым заемом на реструктуризацию в размере 900 млн долларов общий долг компании составляет 3,6 млрд долларов.

Глава J. C. Penney Джилл Солтау сообщил: «Из-за пандемии коронавируса с проблемами столкнулись наши семьи, наши близкие, наша страна. Американские ритейлеры столкнулись с совершенно новой реальностью, требующей и от J. C. Penney принятия сложных управленческих решений для защиты наших партнеров и клиентов, а также для будущего нашей компании. До начала пандемии мы добились значительного прогресса в восстановлении нашей компании в соответствии с планом по обновлению сети, и наши усилия уже начали приносить плоды. Параллельно мы работали над улучшением нашей финансовой системы, однако закрытие магазинов вследствие пандемии коронавируса потребовало более полного пересмотра, включающего ликвидацию непогашенной задолженности».